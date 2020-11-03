Политолог предрек массовые протесты после выборов в США

Фото: flickr.com / Phil Roeder

Протесты в США начнутся в любом случае, вне зависимости от того, какой кандидат победит на выборах президента. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Марат Баширов.

3 ноября в США проходят выборы президента. СМИ уже сообщают, что в преддверии голосования люди начали массово закупаться оружием, опасаясь беспорядков. Сообщается также о формировании спецподразделений для подавления протестов, а некоторые штаты уже ввели режим чрезвычайного положения.

— Мы уже слышали как от господина Трампа (Дональд Трамп, действующий президент США — прим. «ВМ»), так и от господина Байдена (Джо Байден, кандидат в президенты США — прим. «ВМ»), что каждый из них готов не признать победу своего оппонента. На фоне этого, а также волнений, связанных с убийством темнокожего, эпидемией коронавируса, вероятность того, что сторонники кандидатов пойдут на массовые протесты, действительно велика. А с учетом того, что у американцев есть право защищать свое жилье и бизнес с оружием в руках, не исключаю и того, что где-то оно начнет стрелять, — сказал Баширов.

Вместе с тем, по его словам, и армия, и органы правопорядка в Штатах развиты достаточно хорошо и способны действовать жестко:

— Да, есть отдельные запреты полиции на применение силы. Как правило, такая ситуация наблюдается в демократических штатах. Но отдельные решения принимаются лично губернаторами. Если в случае необходимости сотрудникам будет дано разрешение на наведение порядка, не сомневаюсь, что наведен он будет довольно быстро, а митинги, даже в крупных городах, пойдут на спад.

Фото: flickr.com / Milwaukee Teachers' Education Association

Войны не будет, но протесты будут точно, считает Баширов. Причем вне зависимости от того, кто победит, а кто проиграет, уточнил собеседник «ВМ»:

— Я не верю только в массовое применение огнестрельного оружия, все остальное — более чем реально. Причем протестовать начнут обе стороны. Другое дело, что, на мой взгляд, это будут, скорее, грамотно организованные акции, а не стихийные. Никто не знает, насколько масштабными и продолжительными окажутся протесты, смогут ли они повлиять на результаты выборов. Непосредственно на результат способны повлиять судьи штатов — они смогут провоцировать пересчет голосов, а где-то и полную их аннуляцию из-за невозможности пересчета. Проблема в том, что бывают судьи-демократы, бывают — республиканцы. Потому их решения, к сожалению, не нейтральны, а чаще всего имеют политический ориентир и контекст.

Политолог подчеркнул, что вероятность массовых протестов после выборов президента США огромна, однако перейти в формат полномасштабной гражданской войны им не даст армия.

Читайте также: Политолог объяснил, почему введение жесткого карантина в мире невозможно