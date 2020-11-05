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Доллар опустился ниже 79 рублей на фоне выборов в США
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Доллар опустился ниже 79 рублей на фоне выборов в США

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара опустился ниже 79 рублей на фоне новостей о президентских выборах в США. Это следует из данных Московской биржи в четверг, 5 ноября.

Так, курс американской валюты расчетами «на завтра» к 10:08 снизился на 76 копеек и составил 78,58 рубля. Курс евро опустился на 74 копейки, его стоимость — 92,15 рубля.

Ранее был зафиксировано падение доллара до 78,05 рубля, а европейской валюты — до 91,5 рубля, что является минимальным значением с 28 октября.

Помимо этого, стало известно, что январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,79 процента до 40,49 доллара за баррель.

Ранее эксперт рассказал, что будет с курсом нефти в случае победы в президентских выборах США Джо Байдена. Уточняется, что победа кандидата от демократов окажет неоднозначный эффект на мировую нефтяную индустрию.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты. Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.

Согласно последним данным, в американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, по предварительным подсчетам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

Читайте также: Курс на удушение: что будет с рынком нефти при победе Байдена

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