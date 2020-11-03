Курс на удушение: что будет с рынком нефти при победе Байдена

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Исход выборов в США скажется на мировой экономике, в частности на рынке нефти. Что будет с ценами в случае смены власти в Белом доме, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена окажет неоднозначный эффект для мировой нефтяной индустрии, полагает он.

— С одной стороны, есть ожидание, что он (Байден — прим. «ВМ») будет дискриминировать традиционную энергетику, включая нефть, установив на нее различные налоги, и поддерживать возобновляемые источники через субсидии. С другой стороны, некоторые демократы заявили, что не нужно буквально воспринимать слова Байдена и что он не будет убивать нефтянку, — сказал Митрахович.

Бывший президент США Барак Обама, тоже демократ, воспринимался как «прогрессист» и сторонник «зеленой энергии». На практике именно при нем началась сланцевая революция и добыча нефти выросла на 80 процентов, заметил энергоэксперт.

— Я не исключаю, что после своей победы Байден не будет принимать супержестких мер против сланцев. Однако в целом, если сравнивать с (Дональдом — прим. «ВМ») Трампом, то для американских сланцев могут наступить более сложные времена, — говорит Митрахович.

Помимо американских нефтяников, Байден может ввести меры и в отношении конкурентов США. Например, запретить закупки российской нефти и ввести дополнительные санкции в отношении России. Это тоже будет тянуть цены вниз.

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— На самом деле однозначного понимания того, куда придут цены из-за победы Байдена, нет. Скорее всего, они снизятся из-за удушения сланцевой нефти и санкций против конкурентов США, но большого давления на них демократ оказывать не будет, — добавил эксперт финансового университета.

Победа Байдена может оказать давление на рынок нефти и с той точки зрения, что он готов путем дипломатии решать проблемы с Ираном. В случае возвращения США в подписанную администрацией Обамы «ядерную сделку» и отмены санкций против Тегерана на рынке могут появиться лишние два миллиона баррелей иранской нефти, пишет Oilprice. Учитывая, что глобальный спрос на нефть из-за пандемии не восстановится раньше 2021 года, новые порции нефти будут мешать реализовывать квоты ОПЕК+ и давить на цены.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил на первом избирательном участке в штате Нью-Гэмпшир.

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