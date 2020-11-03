Трамп или Байден: озвучен курс рубля после выборов в США

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Выборы в самой могущественной в финансово-экономическом смысле стране повлияют на многие процессы в мире, в том числе и на российскую экономику. При каком из кандидатов рубль будет себя «чувствовать» лучше, «Вечерней Москве» рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Эксперт обратил внимание, что наблюдается высокая волатильность на российском валютном рынке. Рубль «штормит» из-за второй волны коронавируса и меняющихся цен на нефть. Но неопределенность по поводу того, кто победит на президентских выборах в США, «дополнительно давит» на рубль.

Независимо от результатов голосования в США рубль «продолжит оставаться под давлением», однако кандидатура Дональда Трампа более приемлема для нас.

— Вариант победы Трампа будет более предпочтителен для России с точки зрения санкционной риторики. Он не сторонник серьезных антироссийских санкций. Это способствует не такому значительному ослаблению рубля. Фондовый рынок также не сильно пострадает, — говорит Алиев.

В то же время экономист напомнил, что республиканец поддерживает американских нефтяников. Это приводит к переизбытку нефти на мировых рынках, снижает цены на топливо и дополнительно давит на рубль.

При всех издержках победы Трампа все же президент Байден — большая угроза для российского финансового рынка.

— Вариант победы Байдена — более суровый для России. Стоит ожидать усиления санкционного давления. С другой стороны, Байден не будет так активно поддерживать нефтяную отрасль, что приведет к падению объемов добычи и последующему росту цен на мировых рынках. На экономике России это скажется позитивно, рубль сможет укрепиться. Но жесткая позиция против России будет превалировать, негативнее скажется на рубле, — отметил Алиев.

Сопоставляя плюсы и минусы победы и того, и другого кандидата, курс рубля будет ощутимо выше при Трампе, чем при Байдене. В первом случае стоит ожидать 78–80 рублей за доллар, во втором — 84–85.

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