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Доллар по 90, евро по 100: финансисты предупредили о падении рубля после избрания Байдена
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доллар по 90, евро по 100: финансисты предупредили о падении рубля после избрания Байдена

Камран Гасанов

Финансы

Победа на выборах президента США Джозефа Байдена воспринимается российскими политологами как угроза России. Ведь демократ уже заявлял о готовности ввести новые санкции. Как новость о триумфе Байдена будет воспринята на биржах и как изменится курс доллара и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

Он обращает внимание на то, что негативная риторика Байдена скажется на инвестиционной привлекательности России.

— Наверное, все понимают, что риторика Байдена негативная. Если при Трампе санкции были никакими, мы к ним привыкли, он на нас особо не нападал, то Байден хочет ужесточить санкции против России, что еще больше понизит наш инвестиционный климат, нашу привлекательность. Риски будут выше, вливания капитала — меньше. В долгосрочной перспективе тенденция может ухудшиться, — сказал Марчинский.

Он допускает, что 9 ноября курс доллара может вырасти до 80 долларов.

— Отчасти это было специально сделано, что о президенте США стало известно ближе к выходным дням. В понедельник, я думаю, на биржах нас ждет много движений. Рубль «откроется» понижением относительно доллара. Вполне возможно, доллар уйдет к отметке 80 рублей. А в целом в этом месяце доллар должен закрепиться на уровне более чем 81 (рубль за единицу — прим. «ВМ»). Это такой стратегический уровень. К нему доллар раза четыре подходил, но постоянно отскакивал, — отмечает финансист.

На рубль будет оказывать влияние и цена на нефть. Если она останется в нынешних коридорах, то к концу ноября доллар может стоить выше 81 рубля.

— В перспективе доллар может подняться еще выше. При нынешней риторике (Байдена — прим. «ВМ») в перспективе года мы можем уйти к показателю 90 рублей за доллар и более 100 рублей за евро, — добавил Марчинский.

8 ноября курс доллара составил 77,19 рубля, курс евро — 91,35 рубля.

Читайте также: Жесткий курс против России и вливание на Украину: как Байден будет вести себя в роли президента США

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