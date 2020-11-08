Жесткий курс против России и вливания на Украину: как Байден будет вести себя в роли президента США

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Кандидат от демократов Джозеф Байден объявил 7 ноября о своей победе. В этот день ему удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Байден ранее не раз выступал с антироссийскими высказываниями. Претворит ли он угрозы в жизнь, «Вечерняя Москва» спросила у американистов и политологов.

В одном из последних заявлений по теме России, сделанном 23 октября, бывший вице-президент в правительстве Барака Обамы пообещал наказать Москву за вмешательство в американские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

— Я ясно давал понять, … что любая страна, неважно какая, которая вмешивается в американские выборы, заплатит за это. Они заплатят, — сказал он на последних предвыборных теледебатах.

Байден уверен, что в нынешние выборы Россия тоже вмешивалась, наравне с Китаем и Ираном.

Политолог, историк, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич считает, что при Байдене антироссийская риторика Вашингтона будет лишь крепчать.

—С приходом к власти Джозефа Байдена можно ожидать некоторых перемен в американо-российских отношениях. Их общий враждебный тон на уровне риторики, скорее всего усилится, по крайней мере в первое время. Особенно резкими будут выпады по поводу политики России в отношении ее соседей - Украины, Грузии, Белоруссии, — сказал он.

В тоже время из президентства демократа Россия сможет пожинать и плоды. Во-первых, Байден может согласиться продлить действие договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и возобновить диалог с Москвой по проблемам стратегической безопасности, отмечает Станкевич. Другие плюсы — восстановление отношений с ЕС и КНР.

—Байден, несомненно, постарается укрепить НАТО и восстановить испорченные Трампом отношения с лидерами старой Европы. Это может помочь достройке нашего многострадального газопровода «Северный поток-2». Вероятно, Байден снизит накал торговой войны с Китаем, что ускорит восстановление глобальной экономики и также косвенно нам поможет, так как увеличится спрос и цены на российское сырье, — добавил Станкевич.

Несмотря на все эти положительные последствия для России, «ей незачем ждать подарков от престарелого дяди Сэма». Устойчивый рост и благосостояние нужно обеспечивать самим, сменив политику «бесконечной стабилизации», говорит эксперт.

Американист, эксперт РИСИ Илья Кравченко ждет ужесточения курса США против России.

— Байден продолжит жесткий курс в отношении России. В США действует двухпартийный консенсус по сдерживанию России и санкционному давления на нее. Байден был одним из архитектором введения первых санкций против России еще будучи вице-президентом при Обаме, — заметил он.

Также, как и Станкевич, Кравченко допускает продление при Байдене договора СНВ-3 и выстраивание диалога по разоружению. Учитывая, что США уже вышли из ДРСМД, то «СНВ-3 и остался единственным ключевым договором для выстраивания переговорной линии по разоружению».

Сейчас американо-российские отношения и так находятся самом низком уровне с конца Холодной войны, обострять, казалось бы, уже нечего. Единственное, как Вашингтон их еще больше испортить, так это нарастить поддержку Украине, полагает Кравченко.

—Вероятность того, что более кардинальные изменения по России произойдут при Байдене, низка. Но не стоит забывать о том, какую позицию Байден занимал по Украине, и место Украины в отношениях США и РФ. Изменения на этом направлении если и будут, то в негативном ключе. Поддержка Вашингтоном Киева может набрать обороты, потому что при Трампе эта линия была заброшена, так как он был занят другими вопросами, — добавил американист.

Как именно поведет себя администрация Джозефа Байдена, узнаем после 20 января — дня инаугурации избранного президента США.

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