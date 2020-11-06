«У протеста появляется лицо»: куда подастся Трамп в случае поражения на выборах

Фото: facebook.com / The White House

Дональд Трамп угрожает жалобой в Верховный суд на «мошенничества» при подсчете голосов, из-за чего на выборах президента лидирует Джо Байден. Американист Александр Малькевич сомневается, что судебные инстанции отменят итоги выборов, но уверен, что у Трампа есть хорошие шансы в большой политике даже в случае поражения.

Прошло двое суток с окончания голосования в США, но имя победителя все еще неизвестно. По голосам выборщиков преимущество у демократа Джозефа Байдена. У него на счету 264 выборщика из необходимых для победы 270. У Трампа — 214. Несмотря на отставание, Трамп уже объявил себя победителем, если подсчитать «законные голоса». Он обвинил процесс подсчета голосов в мошенничестве и коррупции. Республиканец считает незаконным учет голосов, отданных после выборов. Голосование по почте стало катастрофой, а республиканцев намеренно лишили доступа к подсчету, пожаловался Трамп.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Штаб миллиардера уже подал иски в суды Пенсильвании, Мичигана и Джорджии с требованием приостановить подсчет голосов, пока не будет гарантирована прозрачность и доступ к уже подсчитанным бюллетеням. Выборы могут превратиться в судебный процесс. Трамп уверен, что их исход может определить Верховный суд.

— Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране, — говорится в заявлении действующего президента США.

Верховный суд не спасет Трампа

Насколько вероятно, что выборный процесс затянется, и сможет ли Трамп отвоевать победу при помощи судебных инстанций? Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич полагает, что у Трампа нет шансов в Верховном суде.

— Я исхожу из того, что Байден станет президентом. Победу ему обеспечили элиты из пресловутого deep state. Хамские нарушения на выборах — серьезный удар по избирательной системе и доверию. О волю народа вытерли ноги. В Верховный суд я не верю, чуда не произойдет. ВС — органичный элемент вертикали власти. Они не посмеют сломать систему и восстать против нее. Если они признают нарушения и отменят выборы, что дальше? Америка такого никогда не делала, к этому не готова. Отменить результаты на каких-то участках и заставить не учитывать голоса в одном–двух штатах невозможно. Решения нет, монетка встала на ребро, — сказал Малькевич в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Теоретически, если ВС отменит итоги нынешних выборов, нужно будет провести повторное голосование. После 20 января, когда истекут полномочия Трампа, обязанности президента будет исполнять спикер Палаты представителей, в которой доминируют демократы.

Малькевич считает, что у ВС есть три основания, чтобы не оставлять Америку без лидера: угроза коронавируса, противостояние с Китаем и Россией.

Как быть Трампу?

Американист считает, что в случае поражения Трамп способен остаться влиятельной фигурой в большой политике. Он может уйти в оппозицию и стать протестным голосом.

— Демократы заложили мину, потому что Трамп в любом качестве становится моральным авторитетом. Через имеющиеся ресурсы, включая Fox News, он будет безостановочно критиковать новую администрацию за все. Они меняются местами. Ситуация в стране не улучшается, есть раскол в обществе, и у протеста появляется лицо и голос, — сказал Малькевич.

По его информации, Трамп может в 2024 году пойти на президентские выборы, на которых у него есть неплохие шансы. Однако и до этого республиканец мог бы побороться за другой весомый пост.

— Трамп в 2022 году может пойти в Палату представителей во главе «блока Трампа» и стать его спикером, третьим человек в государстве. А дальше вести мощную избирательную кампанию и совершать атаки на администрацию Байдена с самой высокой трибуны, — отметил эксперт.

На такую прыть демократы могут ответить «завинчиванием гаек», удалением аккаунта Трампа в «Твиттере» и расследованиями, чтобы «окончательно упаковать Трампа», предупредил Малькевич.

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