«Непонятная ситуация»: озвучены риски ипотеки с низкой ставкой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Льготную ипотеку под 6,5 процента продлили до 1 июля 2021 года. Программа оказалась крайне популярной, спрос на недвижимость резко вырос, и, соответственно, выросли и цены на нее. Причем не только на новостройки, но и на вторичку. «Вечерняя Москва» поговорила с риелтором, экспертом по недвижимости Олегом Бендриковым, рассказавшим, насколько поднялись цены и есть ли смысл покупать квартиру сейчас.

Рост цен на вторичное жилье можно объяснить двумя причинами. Во-первых, цены на новостройки сейчас растут стремительно, и те, кто продает старую квартиру, чтобы купить новую, вынуждены подстраиваться под увеличивающийся ценник будущего жилья. Во-вторых, спрос действительно вырос.

— В среднем цены на вторичку выросли где-то на 6–7 процентов. Спрос сейчас и правда огромный — уже и у меня появляются клиенты, которые покупают квартиры не глядя. Просто купили, и все, не обращая особого внимания ни на дом, ни на ремонт. Мы находимся в такой непонятной ситуации, когда неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса, закроют нас снова или нет. В любом случае, на мой взгляд, до конца года цены на недвижимость сильно не изменятся: несмотря на то, что мы живем в России, стоимость квартир сильно зависит от доллара, а господин Кудрин сказал, что курс иностранной валюты пока меняться не будет, — рассказывает риелтор.

Если пандемия все же обойдет нас стороной, то, по мнению Бендрикова, ближе к весне цены могут немного снизиться, но давать такие прогнозы крайне сложно. Да и какими бы ни были прогнозы, люди все равно слишком встревожены происходящим в мире и стремятся как можно скорее вложить свои сбережения.

— Сейчас много даже региональных сделок, когда человек, например, живет в Курске, а покупает квартиру в Москве через риелтора. Люди понимают, что, пока есть хоть какие-то деньги, их лучше вложить, со сбережениями на руках сейчас никто не хочет оставаться. Любопытно, но даже те, кто продает дорогую, элитную вторичку, нередко снимают объявления, потому что неизвестно, что будет дальше происходить в России и в мире и как это скажется на сбережениях, выведенных из недвижимости, — отмечает он.

Другая причина возросшего спроса в том, что, как заметил риелтор, наши соотечественники вдохновились примером европейцев и научились жить в кредит. Впрочем, сегодня к этому действительно располагают хоть и не европейские, но пониженные ставки.

— Год назад в октябре минимальная ставка в том же Сбербанке со всеми возможными льготами составляла 9,1 процента, сейчас это 7,3. То есть минус почти два процента, что кардинально меняет и месячный платеж, и, разумеется, сумму переплаты, — отмечает специалист.

Стоит ли влезать в ипотечное рабство сейчас или следует подождать конца кризиса, понадеявшись, что после него цены на недвижимость упадут, — вопрос, по мнению Бендрикова, не из простых. С одной стороны, у нас есть примеры того, как после кризиса цены возвращались к стартовым позициям. С другой — тогда и кризисы были не те: пандемия все сильно усложнила. Кроме того, неизвестно, как долго ипотечные ставки будут оставаться такими же выгодными.

— Думаю, сейчас все-таки выгодно купить, но невыгодно продать, — предположил риелтор. — То, что цены повышают, не говорит о том, что ровно по тем же суммам квартиры и уйдут. У покупателей сегодня тоже не так много денег, переплачивать они не захотят, начнут торговаться, так что, вполне возможно, владельцам придется продавать недвижимость по более адекватным ценам.

Если вы уже решили вкладываться в недвижимость в это непростое время, то лучший вариант — однокомнатная квартира. Как инвестиция она намного выгоднее, поскольку стоит дешевле двушки, а при сдаче в одной и той же локации, с одним и тем же ремонтом будет приносить ненамного меньше:

— То есть стандартная однушка будет стоить 35 тысяч в месяц, а такая же стандартная двушка — 42. Выбирая покупку жилья в первичке, обращайте внимание прежде всего на надежность застройщика, чтобы не остаться потом с деньгами в ожидании непонятно чего. Обращать внимание стоит также на удаленность от метро или других видов транспорта: под сдачу при прочих равных новострой, конечно, будет стоить дороже вторички.

Риелтор заключил, что, несмотря на то, что цены на жилье выросли, его покупка благодаря льготной ипотеке и пониженным ставкам может оказаться более выгодной. Тем не менее говорить с уверенностью о том, что цены не снизятся через полгода, оставив покупателя с переплатой за паникерство, также нельзя.

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