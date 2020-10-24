Юрист рассказал, как можно потерять квартиру, сдавая ее в аренду

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Потерять квартиру, сдавая ее в аренду, не так сложно. Для этого достаточно, чтобы паспортные данные хозяина жилья оказались в руках мошенников. Об этом рассказал управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Status Group Даниил Мархиев.

По его словам, в этом случае злоумышленники могут арендовать квартиру на продолжительный срок, а затем продать ее. Для оформления сделки они будут использовать поддельную нотариальную доверенность, паспорт с вклеенной фотографией или электронную цифровую подпись, которая была получена незаконно, сообщает агентство «Прайм».

Мархиев рассказал, как можно защитить свою квартиру от мошенников. В первую очередь нужно запретить любые сделки без личного участия собственника имущества. Хозяин квартиры должен подать заявление в МФЦ или Росреестр о том, что против продажи или дарения недвижимости, если лично не присутствует на сделке. Если мошенники смогут подделать доверенность и попытаются продать квартиру, то в этом случае у них ничего не выйдет.

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