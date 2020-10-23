Эксперт рассказал о плюсах и минусах льготной ипотеки

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал о плюсах и минусах льготной ипотеки, в беседе с Nation News.

Эксперт прокомментировал решение Правительства РФ о продлении программы льготной ипотеки. В рамках программы воспользоваться кредитом под 6,5 процента россияне смогут до июля следующего года.

— На входе в задачу представляется, что это благо для покупателей и рынка. Для россиян это возможность приобретать жилье под интересный процент, для рынка – дополнительный оборот, так как это положительно скажется на покупательском спросе, — считает Самойлов.

Однако, эксперт добавил, что на данный момент доходы населения падают, и может сложиться ситуация, когда тем, кто взял ипотеку, нечем будет ее возвращать.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости Константин Барсуков рассказал о повышении покупательского спроса на жилье.

— Во-первых, роль сыграл так называемый эффект отложенного спроса. Люди, которые думали о покупке квартиры перед самым кризисом, не могли ее купить по причине закрытия по стране риэлтерских контор. Следовательно, когда они, наконец, открылись, люди начали выполнять намеченное, — уточнил Барсуков.

Эксперт также отметил рост цен на недвижимость, сообщает Newinform.

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