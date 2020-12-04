Пожар произошел в магазине подмосковного поселка Малаховка

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Пожар произошел в магазине в подмосковном поселке Малаховка. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

— Поступило сообщение о задымлении в магазине в поселке Малаховка на Касимовском шоссе, дом 3в. Площадь горения уточняется, — отметили в ведомстве.

Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, возгорание возникло в двухэтажном здании, где расположен магазин строительных материалов. Площадь пожара, по предварительным данным, составила более 500 квадратных метров.

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