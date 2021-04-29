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Злоумышленник оформил кредит на пенсионерку и похитил почти 1,3 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Злоумышленник оформил кредит на пенсионерку и похитил почти 1,3 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия

В столице злоумышленник взял от имени пенсионерки кредит и успел вывести большую часть суммы на свои счета. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД.

Пожилой жительнице столицы позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и обманом завладел ее личными данными. После чего мошенник зарегистрировался от имени женщины в онлайн-банке и взял кредит почти на 2,5 миллиона рублей. Затем он вывел на свой счет больше половины от этой суммы — около 1,3 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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мошенникКредитпенсионерка
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