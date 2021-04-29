Злоумышленник оформил кредит на пенсионерку и похитил почти 1,3 миллиона рублей

Фото: pixabay.com

В столице злоумышленник взял от имени пенсионерки кредит и успел вывести большую часть суммы на свои счета. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД.

Пожилой жительнице столицы позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и обманом завладел ее личными данными. После чего мошенник зарегистрировался от имени женщины в онлайн-банке и взял кредит почти на 2,5 миллиона рублей. Затем он вывел на свой счет больше половины от этой суммы — около 1,3 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Любовь за 50 тысяч долларов: пенсионерка переводила деньги возлюбленному, пока тот не пропал