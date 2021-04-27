Любовь за 50 тысяч долларов: пенсионерка переводила деньги возлюбленному, пока тот не пропал

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Пожилая москвичка перевела неизвестному человеку 50 тысяч долларов. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», 81-летняя женщина получила по электронной почте письмо от неизвестного мужчины с предложением познакомиться. Москвичка откликнулась на предложение и некоторое время переписывалась со своим «поклонником» в мессенджере. В процессе общения мужчина просил у своей подруги по переписки деньги. Пенсионерка перевела своему возлюбленному 50 тысяч долларов. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь. Поняв что произошло пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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