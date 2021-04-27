Экс-высокопоставленного таможенника будут судить за злоупотребление полномочиями

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в деле экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Бывший сотрудник ФТС в 2009–2013 годах заключил от лица ведомства контракт на 13,2 миллиона долларов с частной компанией, которая должна была предоставить IT-услуги. Контрагент нарушал условия контракта, но обвиняемый закрыл на это глаза. Более того, экс-начальник ФТС принял акт сдачи-приемки фактически неработоспособного программного обеспечения, за которое было заплачено более 440 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура уже направила дело в Дорогомиловский районный суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее экс-начальнику отделения ФТС уже был вынесен судебный приговор по статье «Мошенничество» — 4 года 8 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. В 2018 году он вышел по УДО.

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