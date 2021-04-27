Бомж пытался убить 16-летнего подростка в столичном метрополитене

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Россия, Москва, метро Боровицкая Карта всех событий

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на подростка в столичном метро. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, вечером 26 апреля на платформе станции «Боровицкая» у пьяного мужчины произошел конфликт с 16-летним подростком. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес несколько ранений потерпевшему. Позже подросток был госпитализирован, а нападавший задержан. Им оказался 62-летний бомж, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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