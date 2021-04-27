Неизвестный украл из столичного магазина 6 банок кофе и 20 коробок конфет

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

На юге Москвы неизвестный похитил из магазина 20 короб конфет и 6 банок кофе. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Однажды вечером директор продуктового магазина, расположенного на улице Газопровод, обнаружил пропажу. Из торгового зала исчезли шесть банок кофе и двадцать наборов шоколадных конфет. Записи камер видеонаблюдения показали, что кофе и конфеты украл неизвестный человек. По словам сотрудника магазина, материальный ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Читайте также: Силовики помогли вернуться в лес, вышедшему в город лосю