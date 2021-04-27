Силовики помогли вернуться в лес вышедшему в город лосю

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

На юге столицы дикому животному помогли вернуться в лес. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 26 апреля. Жители Восточного Бирюлева заметили на улице лося. Животное было напугано. Сотрудники полиции направили лося по безопасному маршруту в сторону леса. В какой-то момент животное могло выбежать на железнодорожные пути, но лося своевременно отвели в другую сторону.

Видео: Пресс-служба МВД России по Москве

Вскоре дикое животное вернулось в естественную среду обитания.

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