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Мошенники заставили пенсионера несколько часов ездить на такси, внося деньги в банкоматы
Фото: Агентство городских новостей Москва

Мошенники заставили пенсионера несколько часов ездить на такси, внося деньги в банкоматы

Илья Ашуров

Происшествия

Мошенники похитили у пенсионера 60 тысяч рублей под предлогом сохранения денег на его банковском счете. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился столичный пенсионер. Он заявил, что ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций — банка и полиции. Злоумышленники убедили мужчину, что его банковский счет в опасности, а для того чтобы сохранить деньги, ему нужно срочно их снять. Пенсионер поверил мошенникам и снял все свои сбережения. После этого ему сообщили, что деньги нужно внести на указанный счет, причем через разные банкоматы. В результате пожилой мужчина ездил на такси в течение нескольких часов, пытаясь внести деньги то в один, то в другой банкомат, при этом продолжая разговаривать со злоумышленниками по телефону.

В конце концов мобильный телефон пенсионера разрядился. Отчаявшийся пенсионер рассказал все таксисту. Последний сообщил потерпевшему, что тот стал жертвой мошенников, и отвез его домой. В общей сложности мужчина успел перевести злоумышленникам более 50 тысяч рублей.

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