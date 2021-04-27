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Суд прервал заседание по делу экс-министра Абызова из-за состояния его здоровья
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Суд прервал заседание по делу экс-министра Абызова из-за состояния его здоровья

Илья Ашуров

Происшествия

Заседание Московского городского суда, на котором проходило слушание дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, было прервано после того, как подсудимому стало плохо. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По его словам, еще до начала заседания суд получил медицинскую справку, согласно которой не было никаких препятствий для участия Абызова в слушаниях. Адвокаты с этим документом были ознакомлены. Однако уже после начала заседания, в котором подсудимый принимал участие по видеосвязи, он попросил отложить слушания, ссылаясь на плохое самочувствие.

Уточняется, что рассмотрение дела перенесено на 13 мая.

Позже адвокат Михаила Абызова заявил, что у экс-министра диагностировали COVID-19.

— Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось, — приводит слова адвоката ТАСС.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-министра и аффилированных с ним структур 32,5 миллиарда рублей в пользу государства. На сегодняшнем заседании должна была рассматриваться жалоба защиты Абызова на данное взыскание.

Напомним, Михаила Абызова и его сообщников обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности на 32 миллиарда рублей, в коммерческом подкупе на сумму в 48 миллиардов рублей и в других коррупционных преступлениях.

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болезнь#МосгорсудМихаил Абызов
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