Столичный банк ограбили на 51 миллион рублей

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Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

В столице человек, чья личность пока не установлена, похитил из банка драгоценности и деньги на крупную сумму денег. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Клиент одного из банков на Бережковской набережной хранил свои сбережения и ценные вещи в ячейке. В один из дней, придя в финансовую организацию, он обнаружил, что все хранившееся в ячейке пропало, а это крупная сумма денег и дорогостоящие ювелирные украшения.

Позже выяснилось, что неизвестный человек проник в помещение банка, подобрал ключ к ячейке и похитить все ее содержимое. Материальный ущерб превысил 51 миллион рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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