Подозреваемых в серии разбойных нападений задержали в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали троих мужчин по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Об этом во вторник, 27 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, подозреваемые на протяжении нескольких дней, используя бинокли, наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. В темное время суток они в масках врывались в помещения и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали жильцов. Затем похищали деньги и ювелирные украшения, после чего скрывались с места происшествия.

Таким образом было совершено два разбойных нападения в городах Одинцово и Домодедово. Материальный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья от 30 до 40 лет, двое из которых ранее были судимы.

Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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