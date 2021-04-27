Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подозреваемых в серии разбойных нападений задержали в Подмосковье
Фото: moscow-live

Подозреваемых в серии разбойных нападений задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали троих мужчин по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Об этом во вторник, 27 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, подозреваемые на протяжении нескольких дней, используя бинокли, наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. В темное время суток они в масках врывались в помещения и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали жильцов. Затем похищали деньги и ювелирные украшения, после чего скрывались с места происшествия.

Таким образом было совершено два разбойных нападения в городах Одинцово и Домодедово. Материальный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья от 30 до 40 лет, двое из которых ранее были судимы.

Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Задержан москвич, испортивший не менее пяти машин на юге столицы

ограблениеразбойМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в