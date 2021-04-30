Лжесвидетель Бадасян по делу Михаила Ефремова получил год исправительных работ

Фото: пресс-служба суда

Пресненский районный суд приговорил лжесвидетеля по делу Михаила Ефремова Тевана Бадасяна к году исправительных работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал пресс-секретарь суда в пятницу, 30 апреля.

Бадасяна признали виновным по статье «Заведомо ложные показания». Помимо исправительных работ, осужденному назначено наказание в виде удержания десяти процентов от зарплаты в доход государства.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля 2021 года Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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