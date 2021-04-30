Лжесвидетель Гаев по делу актера Ефремова получил полтора года исправительных работ

Фото: Пресс-служба суда

Пресненский районный суд признал виновным третьего лжесвидетеля по делу Михаила Ефремова — Андрея Гаева. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» рассказал пресс-секретарь Пресненского суда.

Мужчина признан виновным по статье «Заведомо ложные показания». Также по решению суда из зарплаты осужденного будут удерживать 10 процентов в государственную казну.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, авария, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, произошла в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Погиб водитель второй машины. Следствие установило, что артист в момент ДТПнаходился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре Пресненский суд Москвы признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже срок снизили до семи лет и шести месяцев.

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