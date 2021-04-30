Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу Ефремова

Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

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30 апреля Пресненский суд Москвы вынес приговоры трем лжесвидетелям по делу Михаила Ефремова. Александр Кобец и Андрей Гаев получили полтора года исправительных работ, Теван Бадасян — один год. Вдобавок со всех троих будут удерживать 10 процентов от зарплаты в доход государства. «Вечерняя Москва» пообщалась с адвокатами осужденных, которые дали оценку вердиктам, а также узнала у Эльмана Пашаева и Александра Добровинского — двух ключевых фигур в деле самого Ефремова, что они думают о дальнейшем развитии событий.

«Такое чувство, что мы снова рассматривали дело Ефремова»

Защитники фигурантов данного дела назвали решения суда незаконными и необоснованными, а также заявили о планах обжаловать их. По мнению адвоката Анастасии Бухряковой, защищающей Бадасяна, фактические данные в деле не соответствуют постановленному приговору. Бухрякова и ее клиент рассчитывают на оправдание, которого они намерены добиться уже на уровне кассации, не доходя до Мосгорсуда.

— У меня ощущение, что сегодня мы повторно рассматривали дело Ефремова. Все его действия расписаны в обвинении нам, а его дело к нашему не имеет никакого отношения, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Она уточнила, что еще на стадии прений обратила внимание на отсутствие четких мотивов и цели преступления, которое вменяют ее подзащитному. Их, по словам Бухряковой, не установили ни судебными разбирательствами, ни материалами дела. Более того, вопрос о подкупе Бадасяна и других лжесвидетелей, который широко обсуждался в СМИ, не поднимался ни на допросе, ни в суде, отметила адвокат.

Теван Бадасян и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

В свою очередь представитель интересов Кобеца и Гаева Екатерина Дворянинова, также назвала решение суда незаконным. Вместе со своими подзащитными они подадут соответствующую жалобу, причем, если потребуется, по их словам, они готовы идти до ЕСПЧ.

— На стадии прений мною лично было оговорено, что у нас нет доказанной заинтересованности и корысти (в этом деле, — прим. «ВМ»), но суд это проигнорировал и не удовлетворил ни одно наше ходатайство, — сказала собеседница издания.

Андрей Гаев и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

«Ефремов — половая тряпка. Так подставил ребят»

По некоторым данным, лжесвидетели были привлечены к делу Ефремова его бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым. В разговоре с «ВМ» он возмутился тем, что его к этому разбирательству официально не привлекают. Собеседник издания признался, что ему пришлось уговаривать суд вызвать его на допросы.

— Конечно, эти допросы ничего не дали, потому что еще раньше я говорил, что им в суде неприятно слушать правду. Я спрашивал их: «Чьи заказы вы сидите в суде и исполняете?», — рассказал Пашаев.

Он обрушился с критикой на Ефремова, поскольку именно он, по мнению экс-адвоката, подставил фигурантов дела о лжесвидетельстве.

— Он лично их просил, умолял: «Помогите!». Потом ему наобещали четыре года условно, если он признается, и он признался как придурок. Так подставил ребят… Ефремов — половая тряпка. А ребят я не оставлю — мы дойдем до Европейского суда, если потребуется (защитники лжесвидетелей заявили корреспонденту, что будут рады любой поддержке, — прим. «ВМ»), — заявил Пашаев.

Александр Кобец и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

«Это будет им уроком — с правосудием играть нельзя»

Главный оппонент Пашаева в суде над Ефремовым — адвокат Александр Добровинский (ныне лишенный своего статуса за нарушение профессиональной этики, — прим. «ВМ») — заявил корреспонденту, что лжесвидетели получили хороший урок на будущее, если вдруг подумают еще «поиграть с правосудием».

— Защита Ефремова совершила самое страшное — взялась за его дело, не изучив, — прокомментировал юрист.

Также Добровинский допустил, что Пашаев мог подкупить этих людей.

— Сами посудите, Ефремов был дома, ему нельзя ни выходить, ни пользоваться телефоном. Кто нашел этих свидетелей? Ну, по логике, ответ очевиден, — отметил собеседник «ВМ».

Планы Пашаева пойти защищать «ребят» в Европейском суде Добровинский назвал смешными, а тех, кто решит попросить у него помощи — сумасшедшими.

— Только ненормальный может иметь дело с такими защитниками, — сказал экс-адвокат. — Касательно ЕСПЧ: если Пашаев напишет на плакате «Европейский суд» и повесит его у себя на кухне, то до кухни-то он точно дойдет. А все остальное — смешно.

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