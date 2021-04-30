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Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу Ефремова
Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу Ефремова

Ростислав Зубков

Общество
Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

30 апреля Пресненский суд Москвы вынес приговоры трем лжесвидетелям по делу Михаила Ефремова. Александр Кобец и Андрей Гаев получили полтора года исправительных работ, Теван Бадасян — один год. Вдобавок со всех троих будут удерживать 10 процентов от зарплаты в доход государства. «Вечерняя Москва» пообщалась с адвокатами осужденных, которые дали оценку вердиктам, а также узнала у Эльмана Пашаева и Александра Добровинского — двух ключевых фигур в деле самого Ефремова, что они думают о дальнейшем развитии событий.

«Такое чувство, что мы снова рассматривали дело Ефремова»

Защитники фигурантов данного дела назвали решения суда незаконными и необоснованными, а также заявили о планах обжаловать их. По мнению адвоката Анастасии Бухряковой, защищающей Бадасяна, фактические данные в деле не соответствуют постановленному приговору. Бухрякова и ее клиент рассчитывают на оправдание, которого они намерены добиться уже на уровне кассации, не доходя до Мосгорсуда.

— У меня ощущение, что сегодня мы повторно рассматривали дело Ефремова. Все его действия расписаны в обвинении нам, а его дело к нашему не имеет никакого отношения, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Она уточнила, что еще на стадии прений обратила внимание на отсутствие четких мотивов и цели преступления, которое вменяют ее подзащитному. Их, по словам Бухряковой, не установили ни судебными разбирательствами, ни материалами дела. Более того, вопрос о подкупе Бадасяна и других лжесвидетелей, который широко обсуждался в СМИ, не поднимался ни на допросе, ни в суде, отметила адвокат.

Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу ЕфремоваТеван Бадасян и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

В свою очередь представитель интересов Кобеца и Гаева Екатерина Дворянинова, также назвала решение суда незаконным. Вместе со своими подзащитными они подадут соответствующую жалобу, причем, если потребуется, по их словам, они готовы идти до ЕСПЧ.

— На стадии прений мною лично было оговорено, что у нас нет доказанной заинтересованности и корысти (в этом деле, — прим. «ВМ»), но суд это проигнорировал и не удовлетворил ни одно наше ходатайство, — сказала собеседница издания.

Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу ЕфремоваАндрей Гаев и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

«Ефремов — половая тряпка. Так подставил ребят»

По некоторым данным, лжесвидетели были привлечены к делу Ефремова его бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым. В разговоре с «ВМ» он возмутился тем, что его к этому разбирательству официально не привлекают. Собеседник издания признался, что ему пришлось уговаривать суд вызвать его на допросы.

— Конечно, эти допросы ничего не дали, потому что еще раньше я говорил, что им в суде неприятно слушать правду. Я спрашивал их: «Чьи заказы вы сидите в суде и исполняете?», — рассказал Пашаев.

Он обрушился с критикой на Ефремова, поскольку именно он, по мнению экс-адвоката, подставил фигурантов дела о лжесвидетельстве.

— Он лично их просил, умолял: «Помогите!». Потом ему наобещали четыре года условно, если он признается, и он признался как придурок. Так подставил ребят… Ефремов — половая тряпка. А ребят я не оставлю — мы дойдем до Европейского суда, если потребуется (защитники лжесвидетелей заявили корреспонденту, что будут рады любой поддержке, — прим. «ВМ»), — заявил Пашаев.

Европейский суд на кухне. Как в Москве наказали лжесвидетелей по делу ЕфремоваАлександр Кобец и адвокат / Фото: Пресс-служба суда

«Это будет им уроком — с правосудием играть нельзя»

Главный оппонент Пашаева в суде над Ефремовым — адвокат Александр Добровинский (ныне лишенный своего статуса за нарушение профессиональной этики, — прим. «ВМ») — заявил корреспонденту, что лжесвидетели получили хороший урок на будущее, если вдруг подумают еще «поиграть с правосудием».

— Защита Ефремова совершила самое страшное — взялась за его дело, не изучив, — прокомментировал юрист.

Также Добровинский допустил, что Пашаев мог подкупить этих людей.

— Сами посудите, Ефремов был дома, ему нельзя ни выходить, ни пользоваться телефоном. Кто нашел этих свидетелей? Ну, по логике, ответ очевиден, — отметил собеседник «ВМ».

Планы Пашаева пойти защищать «ребят» в Европейском суде Добровинский назвал смешными, а тех, кто решит попросить у него помощи — сумасшедшими.

— Только ненормальный может иметь дело с такими защитниками, — сказал экс-адвокат. — Касательно ЕСПЧ: если Пашаев напишет на плакате «Европейский суд» и повесит его у себя на кухне, то до кухни-то он точно дойдет. А все остальное — смешно.

Читайте также: «Вы думаете меня расколоть?»: Пашаев прокомментировал свой допрос в суде

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