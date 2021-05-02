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Экс-ведущая «Ревизорро» впервые прокомментировала сообщения о нападении с ножом
Фото: instagram.com/official_milas

Экс-ведущая «Ревизорро» впервые прокомментировала сообщения о нападении с ножом

Иван Юминов

Звезды

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» и звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас впервые прокомментировала информацию о том, что она напала с ножом на другую девушку.

— Ваша правда сильно отличается от моей, — ответила Милас одному из своих подписчиков на странице в Instagram.

Поклонники ведущей оказались весьма обеспокоены такой новостью.

«Надеюсь, что Ксюша не причастна»; «Я ее лично не знаю, но мне она очень нравилась в качестве ведущей»; «Надеюсь, все образуется и Ксения продолжит съемки», — написали подписчики.

Тем временем в Сети появилось видео, которое, предположительно, было снято за несколько минут до поножовщины. Кадры публикует Пятый канал.

Ранее СМИ сообщали о том, что Милас ищет полиция. По предварительной версии, инцидент с поножовщиной произошел на вечеринке, которую устроила диджей Яна Бородина. На мероприятие были приглашены три девушки, с одной из них у Милас произошел конфликт. В результате чего последняя нанесла своей оппонентке несколько ножевых ранений, в том числе в область спины.

Читайте также: Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфиров после сообщений о нападении на подругу с ножом

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