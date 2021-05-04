Более 300 человек спасли из горящей гостиницы на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек.

Возгорание локализовали в 4:18 утра и окончательно ликвидировали в 4:30. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пожарные спасли из горящего здания 305 человек, семь из них пострадали. Погибших при пожаре нет, пишет агентство городских новостей «Москва».

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