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Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Шестая Кожуховская улица,26Карта всех событий

Три человека погибли в результате пожара в гостинице на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Шестая Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек.

Пожар ликвидирован. Количество спасенных уточняется, сообщает РИА Новости.

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