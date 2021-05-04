Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

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Шестая Кожуховская улица,26 Карта всех событий

Три человека погибли в результате пожара в гостинице на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Шестая Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек.

Пожар ликвидирован. Количество спасенных уточняется, сообщает РИА Новости.

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