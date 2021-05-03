Пожар в жилом доме ликвидировали в центре Москвы
Россия, Москва, Садовая-Каретная улица, 24/7 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном жилом доме в центре столицы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на сайте МЧС России по Москве.
Пожар произошел по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Отмечается, что спасены 15 человек, их осматривают врачи.
В результате пожара один человек погиб.
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