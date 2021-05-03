Пожар в жилом доме ликвидировали в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном жилом доме в центре столицы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Отмечается, что спасены 15 человек, их осматривают врачи.

В результате пожара один человек погиб.

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