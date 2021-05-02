Дети обнаружили корпус мины на западе Москвы

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Россия, Москва, Лукинская улица Карта всех событий

На западе города обнаружен корпус учебной мины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 2 мая.

— На Лукинской улице обнаружен корпус учебной мины. Не представляет никакой угрозы, — рассказал представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали о том, что дети наткнулись на мину, гуляя по району Ново-Переделкино. После этого улицу оцепили сотрудники правоохранительных органов.

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