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Дети обнаружили корпус мины на западе Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Дети обнаружили корпус мины на западе Москвы

Марина Найденкова

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Лукинская улица Карта всех событий

На западе города обнаружен корпус учебной мины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 2 мая.

— На Лукинской улице обнаружен корпус учебной мины. Не представляет никакой угрозы, — рассказал представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали о том, что дети наткнулись на мину, гуляя по району Ново-Переделкино. После этого улицу оцепили сотрудники правоохранительных органов.

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взрывчаткаНово-ПеределкиноГУ МВД России по Москве
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