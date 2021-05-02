Спорткары Lamborghini, Porsche и Infiniti столкнулись возле «Москвы-Сити»

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Три дорогие иномарки столкнулись в районе бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел в воскресенье, 2 мая, на Пресненской набережной. Участниками ДТП стали Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti. В результате аварии Lamborghini вылетел на газон.

Фото: Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Ранее сообщалось, что человека, пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе, эвакуировали на вертолете.

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