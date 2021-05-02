Автоэксперты назвали способы подготовить машину к длительной поездке

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Автоэксперты дали рекомендации водителям, которые собираются совершать поездки на машине на дальние дистанции.

В первую очередь в автомобиле стоит проверить уровень технической жидкости и работу фар. Необходимо взять с собой запасное колесо и инструменты для его установки. Также рекомендуется положить с собой в салон аптечку.

Масло лучше заменить до начала путешествия по мере необходимости.

Автомобилистам, помимо этого, следует запастись буксировочным тросом, внешним пусковым устройством, проводом для прикуривания и специальным герметиком. Если же запланирована поездка в теплые места, то необходимо взять с собой спреи от насекомых.

Салон лучше подготовить к комфортной поездке, чтобы избежать переутомления: обзавестись питьевой водой, перекусом, пледом и наличными деньгами для остановок.

Если в путешествие отправляются дети, лучше обеспечить им досуг: взять с собой книги или электронные устройства со скачанными фильмами, пишет РИА Новости.

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