Юрист объяснил, что нельзя делать участнику ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие — это стресс для психики. Если человек стал участником аварии, то нужно постараться первым делом контролировать эмоции и сохранять здравый смысл. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

— Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя. Если вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать, — напомнил он.

Также юрист рассказал, что нельзя выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию. Сразу после ДТП следует выставить знак аварийной остановки на определенном расстоянии — не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенных пунктов. Не разрешается перемещать какие-либо предметы или следы, которые имеют отношение к аварии. В то же время рекомендуется само транспортное средство переместить к обочине, зафиксировав, например, сфотографировав или записав на видео положение попавших в аварию автомобилей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, передает агентство «Прайм».

Кроме того, если авария произошла в ночное время, то нельзя передвигаться на проезжей части или обочине без световозвращающих полос на одежде. Если есть пострадавшие в ДТП, необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Миронов отметил, что процесс оформления аварии является темой отдельного разговора, но нужно помнить, что оформлению подлежит любое дорожно-транспортное происшествие, даже если оно не затрагивает интересы третьих лиц.

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