Автоэксперт назвал распространенную ошибку при парковке машины на автомате

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Владельцы машин с автоматической коробкой передач делают ошибку, игнорируя ручной тормоз при парковке. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Ревин.

По его словам, в положении «паркинг» (P) ведущие колеса автомобиля стопорит рычаг, блокирующий крупнозубчатую шестеренку, которая связана с выходным валом коробки. Однако при парковке на уклоне передвинуть этот рычаг может быть затруднительно. При этом, чем сильнее уклон, тем больше может зажать рычаг. Нередко это становится причиной поломки или растяжения тросового привода управления коробкой.

Эксперт рассказал, как правильно оставлять машину с АКПП на стоянке.

— При парковке: нажимаем на педаль тормоза, затем, не отпуская педали, затягиваем стояночный тормоз. Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р, — цитирует Ревина издание «За рулем».

Он уточнил, что трогаясь с места, нужно сначала включить в коробке (или вариаторе) D или R и только потом снимать автомобиль со стояночного тормоза. В ином случае на уклоне автомобиль чуть откатится и зажмет фиксатор паркинга в коробке.

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