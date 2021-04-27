Автоэксперт перечислил важные пункты «реанимации» авто после долгого простоя

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Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что нужно проверять в первую очередь в автомобиле после его долгого простоя в холодную погоду.

Так, нужно осмотреть все агрегаты и системы машины. Долгое «стояние» зимой по большому счету не сказывается на показаниях мощности двигателя, однако оно влияет на стабильность и эффективность его работы, считает специалист.

— Лучше всего проверить все электрические соединения на предмет окисления. Например, могли потерять эластичность провода, шланги и патрубки, — пояснил Виталий Архиреев.

При этом он добавил, что тоже относится к уплотнителям. Кроме этого, он рекомендовал водителям обратить внимание на тормозную систему, особенно на уровень тормозной жидкости, отмечает Nation News. Вместе с тем нужно проверить показания плотности электролита в аккумуляторной кислотной батарее. Еще важно осмотреть кузов на предмет образования коррозии, а стекла – сколов.

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