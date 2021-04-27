Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автоэксперт перечислил важные пункты «реанимации» авто после долгого простоя
Фото: pixabay.com

Автоэксперт перечислил важные пункты «реанимации» авто после долгого простоя

Елена Фролова

Общество

Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что нужно проверять в первую очередь в автомобиле после его долгого простоя в холодную погоду.

Так, нужно осмотреть все агрегаты и системы машины. Долгое «стояние» зимой по большому счету не сказывается на показаниях мощности двигателя, однако оно влияет на стабильность и эффективность его работы, считает специалист.

— Лучше всего проверить все электрические соединения на предмет окисления. Например, могли потерять эластичность провода, шланги и патрубки, — пояснил Виталий Архиреев.

При этом он добавил, что тоже относится к уплотнителям. Кроме этого, он рекомендовал водителям обратить внимание на тормозную систему, особенно на уровень тормозной жидкости, отмечает Nation News. Вместе с тем нужно проверить показания плотности электролита в аккумуляторной кислотной батарее. Еще важно осмотреть кузов на предмет образования коррозии, а стекла – сколов.

Читайте также: «Вдруг там вштыренный наркоман»: кого и как могут наказать за неправильную тонировку

водителиАвтоэкспертызима
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в