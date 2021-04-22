«Вдруг там вштыренный наркоман»: кого и как могут наказать за неправильную тонировку

тонировка / Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

В Москве до конца апреля проходит рейд против незаконной тонировки, сообщила столичная ГИБДД. С 19 по 28 апреля инспекторы будут максимально тщательно проверять водителей на предмет нарушения стандартов светопропускаемости стекол. Можно ли угодить в тюрьму за управление слишком «темным» автомобилем и какой за это могут дать штраф, разбиралась «Вечерняя Москва».

По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, бояться подобных рейдов не нужно. Их проводят регулярно: в одни разы они направлены против тонировки, в другие — против непристегнутых водителей и так далее. В любом случае, говорит специалист, их цель не заключается в запугивании водителей, но, наоборот, состоит в том, чтобы повысить безопасность на дорогах.

— Машина — это повышенный источник опасности. Раньше тонировка была у многих и казалась чем-то очень крутым, но сейчас в приоритете безопасность. Давайте немного пофантазируем: а вдруг за этим затонированным стеклом террорист или, извините, вштыренный наркоман едет? У вас без этой тонировки хотя бы есть шанс заметить что-то подозрительное и перестроиться или как-то отдалиться от неадекватного человека, чтобы спасти свою жизнь, — пояснил эксперт.

По его словам, избыточная тонировка особенно опасна вечером и ночью. В это время суток водитель может что-либо из-за нее не увидеть и спровоцировать ДТП, в котором рискует пострадать не только сам автовладелец, но и окружающие.

Согласно новому ГОСТу, предложенному Минтрансом, но еще не утвержденному*, стекла автомобиля должны обладать определенной светопропускной способностью. Показатели должны быть следующими: 70 процентов для лобового стекла (на него также можно наклеить цветную прозрачную полоску для защиты от яркого солнца при условии, что ширина полоски не превысит 14 сантиметров); 70 процентов для боковых стекол первого ряда; ненормированная тонировка для задних стекол (можно затемнять). Уровень тонировки замеряют сотрудники Госавтоинспекции, используя специальные приборы.

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Примечательно, что для лобового и передних боковых стекол до сих пор действует старый ГОСТ, согласно которому пропускная способность должна составлять не менее 75 процентов.

Славнов уточнил, что несоблюдение этих правил является административным правонарушением, подходящим под статью КоАП 12.5 (пункт 3.1). Согласно закону, за управление машиной, светопропускание стекол которой не соответствует регламенту, инспектор вправе назначить нарушителю штраф в размере 500 рублей.

По словам собеседника «ВМ», при назначении штрафа у водителя есть десять дней для обжалования этого решения.

— В течение 20 дней вы можете оплатить штраф с 50-процентной скидкой (250 рублей) либо вы оплачиваете его в полном размере в течение двух месяцев. Если же вы и за это время не оплатили, тогда может начать работать судебный пристав, который выпишет вам штраф в двойном размере, но не менее 1000 рублей. Так, сумма вашего штрафа возрастает до полутора тысяч. Лучше оплачивать сразу, иначе штрафы будут копиться и копиться, — советует эксперт.

Он также предупредил, что неуплата штрафа может привести к перемещению автомобиля нарушителя на штрафстоянку.

В некоторых случаях правонарушителю могут дать 15 суток административного ареста за неправильную тонировку. Как объяснил Славнов, шансы такого исхода повышаются, если водитель оказывается асоциальным, злостным нарушителем ПДД, попадающимся уже не первый раз.

— Инспектор может такому человеку предписать снять в течение недели тонировку и показать машину после этого. Если это не было исполнено, вас могут подвести под статью о невыполнении законного требования сотрудников полиции, что дает основания для ареста, — заключил автоюрист.

* — Все вопросы по возможным изменениям обсуждаемых стандартов тонировки Минтранс переадресовал в ГИБДД МВД России; «ВМ» направила соответствующий запрос.

В пресс-центре МВД РФ корреспонденту «ВМ» сообщили, что не могут комментировать выдвигаемые иными ведомствами проекты законов, но указали на действующие стандарты светопропускания автомобильных стекол. Они прописаны в действующем до сих пор четвертом пункте решения № 877 Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года. В документе указано, что ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны иметь светопропускание не менее 70 процентов. Показатели для заднего стекла никак не регламентированы.

При этом отмечается, что «если тонировка выполнена в массе стекла, ширина затеняющей полосы должна соответствовать установленной изготовителем транспортного средства», тогда как светопропускание светозащитной полосы не нормируется.

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