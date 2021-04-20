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Столичная ГИБДД объявила о рейде по проверке тонированных автомобилей
Фото: Anton GERDO

Столичная ГИБДД объявила о рейде по проверке тонированных автомобилей

Полина Долганова

Происшествия

ГИБДД по Москве начала рейд по выявлению тонированных автомобилей. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в управлении ГИБДД ГУМВД по Москве.

Отмечается, что проведение рейда спровоцировали множественные нарушения правил тонировки за последние три месяца: инспекторы выявили более 27 тысяч машин.

В сообщении говорится, что с 19 по 28 апреля текущего года в Москве будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений тонировки.

Отмечается, что в первый день рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 2,4 тысячи водителей и выдали свыше 1,7 тысячи требований об устранении причин правонарушения. В отношении 25 человек уже составлены административные акты по статье о невыполнении требований полиции.

В ГИБДД напомнили, что к административной ответственности водитель привлекается только в том случае, если он в течение какого-то времени не устранил нарушение после выданного ему на месте требования, сообщает РИА Новости.

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ГИБДДмашинытонировка на автомобилях
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