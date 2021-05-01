Человека, пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе, эвакуировали на вертолете
Одного из пострадавших в результате ДТП на Калужском шоссе эвакуировали на вертолете. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Авария произошла на 42-м километре Калужского шоссе: водитель потерял управление и врезался в дерево. С места происшествия вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) был эвакуирован один человек. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада врачей.
Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о ДТП на 42-м километре Калужского шоссе. По словам источника, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
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