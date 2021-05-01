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Шестеро пострадавших в ДТП на Ставрополье детей будут эвакуированы в Москву
Фото: Пресс-служба Совфеда

Шестеро пострадавших в ДТП на Ставрополье детей будут эвакуированы в Москву

Илья Ашуров

Происшествия

Шестеро детей, которые пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье, будут эвакуированы на лечение в Москву. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее указание дал глава ведомства Михаил Мурашко. Уточняется, что эвакуация будет произведена самолетом МЧС.

— По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

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ДТПдетиМихаил Мурашко
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