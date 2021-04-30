Шесть детей погибли и 12 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

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Три автомобиля, среди которых грузовик и автобус, столкнулись в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла на 535-м километре трассы Р21. В автобусе находилось 18 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП шесть детей погибли и 12 человек пострадали. Среди пострадавших насчитывается восемь детей.

Известно, что автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Пострадавших госпитализировали, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / Mash

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