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Спасатели устранили последствия аварии с двумя грузовиками на МКАД
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Спасатели устранили последствия аварии с двумя грузовиками на МКАД

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

Спасатели помогли водителю, застрявшему в грузовике после аварии в районе 90-го километра МКАД (внешняя сторона — прим. «ВМ»). Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

На место ДТП днем был выслан расчет пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели вытащили пострадавшего из искореженной кабины и передали его бригаде скорой помощи.

Как ранее писала «ВМ», на трассе утром столкнулись два грузовика. Из-за аварии на МКАД перекрыли одну полосу движения.

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