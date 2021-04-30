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Грабители ранили сотрудника салона в Москве ножом и похитили 20 смартфонов
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Грабители ранили сотрудника салона в Москве ножом и похитили 20 смартфонов

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Злоумышленники ограбили салон сотовой связи в центре столицы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, двое мужчин ворвались в магазин на Тверской улице. Угрожая продавцу ножом, они затолкали его в подсобное помещение, потребовав ключ от сейфа. Получив желаемое, злоумышленники направились к сейфу, но он оказался пустым. Это разозлило мужчин и они ранили ножом сотрудника салона связи. После этого грабители взяли 20 дорогостоящих смартфонов и скрылись.

Вскоре один из преступников был задержан. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Подмосковья. В ходе обыска у него обнаружили часть украденных телефонов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет лишения свободы.

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