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Мужчина попросил своего знакомого о помощи и был ограблен на три миллиона рублей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Мужчина попросил своего знакомого о помощи и был ограблен на три миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Семёновская площадь,Карта всех событий

Мужчина попросил своего знакомого помочь с обменом валюты, и был ограблен на крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Москвич обратился к своему знакомому за помощью: нужно было обменять три миллиона рублей на доллары США. Знакомый согласился, но не без злого умысла. Перед тем как направится в банк, «помощник» спланировал план ограбления, в котором приняли участие четверо его подельников.

Ограбление произошло в фойе бизнес-центра, расположенного на Семеновской площади. После того как произошел обмен денег, мужчина со злоумышленником шли к выходу из здания. Сумка с деньгами была у последнего.

— В этот момент к ним подошли трое мужчин, один из которых предъявил удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Они сообщили, что знакомый потерпевшего задержан. Заявитель не поверил им и попытался отобрать свою сумку с деньгами, — рассказал представитель ведомства.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Затем произошла потасовка, в результате которой владелец сумки с деньгами был избит. После ограбления злоумышленникам удалось скрыться, но вскоре все пятеро были задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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