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Сотрудницы столичного магазина воровали товар, пряча его в мусорных мешках
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудницы столичного магазина воровали товар, пряча его в мусорных мешках

Илья Ашуров

Происшествия

Сотрудницы столичного магазина воровали товар на протяжении месяца, пряча его в мусорных мешках. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился владелец магазина, расположенного в центре Москвы. Он заявил, что узнал о краже, просмотрев записи камер видеонаблюдения. По его словам, на кадрах видно, как уборщицы, работающие в магазине, прячут товар в мусорные пакеты, а потом выносят их из здания. По словам заявителя, подобные действия девушки повторяли на протяжении месяца.

Мужчина оценивает ущерб в 200 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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