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Следком проверит данные об издевательствах над постояльцами дома престарелых в Москве
Фото: СК РФ

Следком проверит данные об издевательствах над постояльцами дома престарелых в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 5-я Чоботовская аллея Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту избиения пациентов в доме престарелых на западе Москвы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о доме для пожилых и инвалидов «Мирника», который расположен на 5-й Чоботовской аллее. Следком проверит информацию о том, что сотрудники указанной организации применяли физическую силу к постояльцам, а также издевались над ними.

В случае подтверждения фактов насилия правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает ТАСС.

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