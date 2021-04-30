Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рюкзак с вещами более чем на 115 тысяч рублей украли из багажника припаркованной машины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рюкзак с вещами более чем на 115 тысяч рублей украли из багажника припаркованной машины

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 3 Карта всех событий

В центре столицы у мужчины украли рюкзак с ценными вещами прямо из багажника автомобиля. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 29 апреля москвич припарковал свою иномарку у дома 3, на Пресненском Валу. В багажник он положил рюкзак с вещами, закрыл машину и ушел по делам. Примерно через час мужчина вернулся к авто и обнаружил, что сумки в багажнике уже нет. По словам пострадавшего, в ней находились ценные вещи: ноутбук и декоративный поднос. Материальный ущерб мужчина оценил в более 115 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также: Почти 5,5 миллиона рублей пропало из сейфа столичной пенсионерки

центр Москвыбагажник машиныкража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте