Рюкзак с вещами более чем на 115 тысяч рублей украли из багажника припаркованной машины

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 3 Карта всех событий

В центре столицы у мужчины украли рюкзак с ценными вещами прямо из багажника автомобиля. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 29 апреля москвич припарковал свою иномарку у дома 3, на Пресненском Валу. В багажник он положил рюкзак с вещами, закрыл машину и ушел по делам. Примерно через час мужчина вернулся к авто и обнаружил, что сумки в багажнике уже нет. По словам пострадавшего, в ней находились ценные вещи: ноутбук и декоративный поднос. Материальный ущерб мужчина оценил в более 115 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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