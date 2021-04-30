Два грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 70-й километр Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на МКАД, один из водителей зажат в автомобиле. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», два грузовика столкнулись в районе 70-го километра МКАД (внешняя сторона — прим. «ВМ»). В одном из транспортных средств зажат водитель.

— Из-за ДТП перекрыта одна полоса движения, — отметил источник «ВМ».

Ранее, 29 апреля, сообщалось о столкновении трех грузовых автомобилей на МКАД. Тогда ДТП случилось на внутренней стороне 42-го километра МКАД.

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