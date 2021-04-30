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Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри Карта всех событий

Неизвестный набросился на прохожего с ножом в Новой Москве. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ночью 29 апреля мужчина шел по деревне Мамыри (поселение Мосрентген — прим. «ВМ»), но неожиданно к нему подошел незнакомый человек. Он нанес потерпевшему удар ножом в область поясницы и скрылся. Мотивы, которыми руководствовался злоумышленник, пока не известны. Потерпевший был госпитализирован нарядом скорой помощи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

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