Три грузовых автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 42-й километр Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 42-го километра МКАД. Столкнулись три грузовых автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил в четверг, 29 апреля, источник в правоохранительных органах.

В результате аварии один человек пострадал.

Уточняется, что в настоящее время перекрыты четыре полосы движения.

Ранее сообщалось, что мужчина сбил в Москве переходившую дорогу пенсионерку.

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