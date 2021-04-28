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Полицейский сбил в Москве переходившую дорогу пенсионерку
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Полицейский сбил в Москве переходившую дорогу пенсионерку

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Сотрудник ОМВД по Лосиноостровскому району сбил в столице на Ярославском шоссе переходившую дорогу в неположенном месте пенсионерку.

84-летнюю женщину доставили в больницу с многочисленными переломами. В ДТП пострадавшая повредила руку и ногу.

В МВД пока никак не комментировали данный инцидент, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе.

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