Полицейский сбил в Москве переходившую дорогу пенсионерку
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий
Сотрудник ОМВД по Лосиноостровскому району сбил в столице на Ярославском шоссе переходившую дорогу в неположенном месте пенсионерку.
84-летнюю женщину доставили в больницу с многочисленными переломами. В ДТП пострадавшая повредила руку и ногу.
В МВД пока никак не комментировали данный инцидент, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе.
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