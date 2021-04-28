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Видео: ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Видео: ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Троицк, Калужское шоссе, 40-й километр Карта всех событий

В городе Троицке произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового авто. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

— В 14:45 произошло столкновение трех единиц автотранспорта. Одним из автомобилей оказалась карета скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал пациент, находившийся в салоне скорой. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» опубликовал видео с места аварии. На кадрах видно перевернувшуюся на бок машину скорой помощи. Задние двери автомобиля распахнуты, а вокруг перевернутого автомобиля ходят врачи и сотрудники ДПС.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В пресс-службе уточнили, что авария произошла на 40-м километре Калужского шоссе.

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